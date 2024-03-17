Под Воронежем электричка сбила насмерть 16-летнего подростка

Электричка сообщением Воронеж — Старый Оскол сбила подростка 2007 года рождения на перегоне Разъезд 239 км — Подклетное. Молодой человек погиб. По предварительным данным, юноша, находившийся возле железнодорожных путей, был в капюшоне и наушниках — парень не заметил приближавшийся электропоезд. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ в воскресенье, 17 марта.
Трагедия произошла вчера, 16 марта. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Следователи осмотрели место происшествия. СК установит все обстоятельства случившегося.
— Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации призывает граждан быть внимательными на объектах железнодорожного транспорта, не подвергать опасности свою жизнь! — обратились к воронежцам в ведомстве.
В сентябре прошлого года поезд насмерть сбил 16-летнюю девушку в селе Хреновое Бобровского района. Погибшая была студенткой Бобровского аграрно-индустриального колледжа. В Хреновое девушка приехала отдохнуть на выходных.