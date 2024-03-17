Под Воронежем электричка сбила насмерть 16-летнего подростка

Электричка сообщением Воронеж — Старый Оскол сбила подростка 2007 года рождения на перегоне Разъезд 239 км — Подклетное. Молодой человек погиб. По предварительным данным, юноша, находившийся возле железнодорожных путей, был в капюшоне и наушниках — парень не заметил приближавшийся электропоезд. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ в воскресенье, 17 марта.