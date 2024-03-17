Следовавший из Казахстана пассажирский автобус опрокинулся на трассе в России

«Произошло опрокидывание автобуса, следовавшего по маршруту Шымкент — Новосибирск. Водитель автобуса не справился с управлением, допустил съезд транспортного средства с трассы и опрокидывание автобуса на бок. В автобусе находилось 56 человек (двое из которых — водители), 54 пассажира из них три ребенка».