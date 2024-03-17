В РФ более 60 уголовных дел возбудили на выборах президента России

По его словам, по всей стране сотрудники МВД звонили потерпевшим гражданам, у которых ранее через украинские кол-центры обманом выманивали деньги. «Кол-центры [на Украине] имели телефоны граждан РФ, которых несколько месяцев, а в некоторых случаях и несколько лет обманывали. После этого на эти же телефоны звонили с обещаниями, что точно конкретную сумму вернут, если они проведут вот эту акцию [по порче избирательных урн и бюллетеней]», — пояснил замглавы МВД.