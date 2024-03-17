В РФ более 60 уголовных дел возбудили на выборах президента России

«Нам поступило 1,4 тыс. заявлений и сообщений о правонарушениях, преступлениях с точки зрения граждан. Все эти сообщения, заявления зарегистрированы в уставленном законом порядке. В установленный срок по всем из них будет принято решение. Составлено 155 административных протоколов, возбуждено 61 уголовное дело, превалируют тут заведомо ложные сообщения об актах терроризма — 23, воспрепятствование осуществлению прав избирателей — 21», — сказал он в ЦИК.
Горовой добавил, что непосредственно в избирательные комиссии поступило 547 сообщений о ложном минировании. «Механизм, выработанный еще в 2018 году, когда украинская сторона нас “тренировала” на выборах президента РФ, позволила нам механизм этот использовать и не допустить срывов голосования», — подчеркнул первый замглавы МВД.
Об инцидентах
Кроме того, МВД зафиксировало 52 факта проноса красящих веществ на избирательные участки. Возбуждено 33 уголовных дела.
«Большой объем работы проведен как с точки зрения недопущения, так и с точки зрения документирования проноса красящих веществ и легковоспламеняющихся жидкостей. Зафиксировано таких 52 факта, по ним возбуждено 33 уголовных дела», — сказал он.
Горовой добавил, что со второй половины пятницы были внесены корректировки в работу представителей органов внутренних дел, которые стали более пристально досматривать людей на избирательных участках. Также стали внимательнее отслеживать передвижения избирателей от кабинок к урнам. «Это позволило за последние двое суток предотвратить с задержанием и изъятием подобного рода вещей 31 случай», — добавил он.
По его словам, по всей стране сотрудники МВД звонили потерпевшим гражданам, у которых ранее через украинские кол-центры обманом выманивали деньги. «Кол-центры [на Украине] имели телефоны граждан РФ, которых несколько месяцев, а в некоторых случаях и несколько лет обманывали. После этого на эти же телефоны звонили с обещаниями, что точно конкретную сумму вернут, если они проведут вот эту акцию [по порче избирательных урн и бюллетеней]», — пояснил замглавы МВД.
Горовой подчеркнул, что многие из этих фактов демонстрировались в прямом эфире с выходом на Украину. В качестве примера он привел случай на избирательном участке в Перми, куда женщина принесла петарду и должна была по указанию звонивших привести ее в действие в туалете участковой избирательной комиссии, но неосторожно использовала ее и покалечила себя. Ей обещали за данную акцию списать крупную сумму долга по ЖКХ.
Итоги кампании
Правоохранительные органы не выявили нарушений избирательного законодательства, которые могли бы повлиять на выборы президента России, сообщил Горовой.
«Нарушений избирательного законодательства, которые бы напрямую могли повлиять на итоги выборов на конкретных участковых избирательных комиссиях, сотрудниками органов внутренних дел не выявлено», — сказал он в ЦИК.