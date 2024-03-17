Киев дважды бил HIMARS по избирательному участку, заявил Сальдо

«Тоже уже пали полностью эти люди. Их и людьми то назвать нельзя. Допустим, в том же населенном пункте Брилевка. В первый день голосования удар пришелся по зданию, в котором был избирательный участок, причем стреляли дорогостоящей ракетой HIMARS не просто так. И сегодня, уже в третий день голосования, снова по тому же месту ударили HIMARS», — заявил Сальдо.
Губернатор подчеркнул, что второй прилет задел детскую площадку и никто не пострадал лишь по счастливой случайности.
В течение основного периода голосования на выборах президента РФ с 15 по 17 марта, по сообщениям экстренных служб и избиркома области, украинская сторона неоднократно обстреливала населенные пункты Херсонской области, целясь в избирательные участки.
Голосование на выборах президента России в Херсонский области завершилось в 16.00 (совпадает с мск) 17 марта.