Киев дважды бил HIMARS по избирательному участку, заявил Сальдо

«Тоже уже пали полностью эти люди. Их и людьми то назвать нельзя. Допустим, в том же населенном пункте Брилевка. В первый день голосования удар пришелся по зданию, в котором был избирательный участок, причем стреляли дорогостоящей ракетой HIMARS не просто так. И сегодня, уже в третий день голосования, снова по тому же месту ударили HIMARS», — заявил Сальдо.