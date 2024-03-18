Потери противника в приграничной зоне составляют 40%, заявил Путин

«Вообще на приграничной зоне противник сосредоточил группировку где-то до пяти тысяч человек. Не прямо на линии госграницы, а где-то и в ближайшем тылу у них. Потери в целом — около 40%, из них примерно 35% — безвозвратные», — сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов в своем избирательном штабе.