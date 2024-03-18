Берегитесь, они среди нас: В Кишиневе парень просто так нападает на женщин и стариков, избивает их, а полиция ничего не может сделать — у него «справка» и он отделывается лишь штрафами

«Около месяца назад со мной произошла неприятная ситуация. В кофейне кофеварке на Московском проспекте около 10 часов утра я пила кофе, сидела одна в наушниках за столиком на улице. Краем глаза увидела, что рядом ходит “попрошайка” и продолжила сидеть в телефоне. Спустя 2−3 минуты он встал у моего столика, я, честно говоря, не слышала, что он мне говорил. Я даже глаз не подняла, просто сделала вид, что его не вижу. Через 10 секунд мне прилетает кулаком в область левого глаза и виска. Наушники от такого удара вылетели и я услышала нецензурную лексику в свою сторону. Напавшим на меня оказался этот же парень. Это “чудо” стало убегать, но я успела заснять его на камеру и также написала заявление на него. Дело зашло в тупик — от полиции ни звонков, ни помощи. Оказалось, что я была его далеко не первой жертвой. Страшно после такого ходить одной по улице, особенно страшно мне за детей и женщин, которые не могут ничего сделать и постоять за себя. Мне жаль, что с такими животными ничего не делается».