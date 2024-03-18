Берегитесь, они среди нас: В Кишиневе парень просто так нападает на женщин и стариков, избивает их, а полиция ничего не может сделать — у него «справка» и он отделывается лишь штрафами

«На Рышкановке примерно в 9:30 утра я шла от ул. Киевской в сторону цирка (бул. Ренаштерий, между новостройками на Ренаштерий 14 и А. Дога 2/1). Молодой человек перебежал дорогу в районе круга, а когда я с ним поравнялась, что-то мне сказал. Я была в наушниках, спешила на работу, кроме того, он показался мне странным, поэтому я просто прошла мимо, даже не останавливаясь и показав руками жест “нет, — пишет в соцсетях жительница Кишинева по имени Антонина.
Через мгновение после этого я получила резкий удар кулаком по голове сзади, после которого с меня слетели очки и разлетелись стекла. Этот молодой человек прошел мимо, говоря в мою сторону нецензурные слова. После того, как пришла в себя и собрала очки, я побежала за ним, чтобы хотя бы сделать фото безымянного «героя».
Парень шел в сторону цирка, по дороге остановил маршрутку на Холерканы, что-то спросил у водителя и пошел дальше в «Linella» на Ренаштерий, 12. Совершенно спокойно совершал вполне приличные покупки (на фото красная рыба, чипсы), а когда увидел меня, узнал, стал смеяться и спрашивать про слетевшие с головы во время удара очки, представился Максимом и сказал, что я могу снимать в свое удовольствие, потому что ему все равно ничего не будет.
Заявление в комиссариат полиции сектора Рышкань подано. Личные данные нападавшего, полученные из комментариев, переданы 13 марта участковому.
Судя по комментариям, он активно промышляет по всему городу, а особенно на Рышкановке, в комментариях — десятки пострадавших".
Мы позвонили Антонине.
— В полиции сказали, что это известный персонаж, но полицейские ничего мне могут сделать, — рассказывает Антонина. — Одну девушку он ударил 11 марта, меня на следующий день, а 13 марта в центре города он так сильно ударил мужчину на улице, что у того с головы слетели очки.
— Он производит неадекватное впечатление?
— Он пытался перейти дорогу у круга, где активное движение, так нормальные люди не поступают. Я смотрела на него минуты три, пока спускалась. Потом он таки перебежал дорогу и мы в какой-то момент с ним поравнялись на Ренаштерий. Вокруг никого нет. И я просто прошла мимо него, когда он открыл рот, чтобы что-то спросить. Показала ему руками крест-накрест, что я спешу, И тут просто села на землю, потом у что сверху прилетел удар… Очки слетели, разбились. А он спокойно пошел дальше, не бежал.
Я пошла за ним и догнала его в супермаркете. Он узнал меня, улыбнулся, стал спрашивать про очки: «У тебя очки упали, да? Разбились, да?» Доволен страшно был! Я спросила, как его зовут, он представился Михаилом (настоящее имя есть в редакции). Увидел у меня в руках телефон: «Снимай, сколько хочешь! Мне за это ничего не будет!» Затем взял корзину и пошел дальше покупать продукты.
— Не пробовали обратиться к охране супермаркета?
— Обратилась! Там сидел дедок такой, пенсионер. Я ему говорю: «К вам зашел человек, который меня ударил по голове. Он в вашем магазине сейчас находится». И пошла искать нападавшего на меня. стала его снимать. А охранник стал меня выгонять: «Идите на улицу! Это случилось не в нашем маркете, нам магазина тут ни при чем!» После этого я пошла на работу, пришла в себя и поехала в отделение полиции писать заявление.
Ему девятнадцать лет, он психически больной с детства, у него имеется соответствующая справка. Но он очень хорошо знает, кого и когда можно бить, а кого нельзя. Он не бьет мужчин, он может задавать им вопросы. просить сигареты или еду. Он может ударить старика по голове, женщину… У него обычные родители, пенсионеры, у него нормальная семья, финансово все у них в порядке. Он не работает, не учится. Он в «серой» зоне находится, то есть, недосягаем для полиции, но в то же время достаточно здоров для того, чтобы его не клали на принудительное лечение.
— Полиция как-то отреагировала на ваше заявление?
— Да, дали мне ответ: «По вашему заявлению принято решение о наказании данного гражданина по Кодексу об административных правонарушениях. В течение нескольких дней вы получите ответ по почте».
Дозвонились мы и до полицейского. который занимался делом Антонины.
— Административное наказание по статье «Хулиганство» подразумевает штраф, его размер я вам, к сожалению, сообщить не могу по закону, — говорит нам Эдуард Примак. — Он наказан по закону.
— На этого парня подано несколько заявлений…
— Их тоже рассмотрят и будет штраф. Коллеги мне тоже про него рассказывали…
Как нам сообщили источники в полиции, парень действительно невменяемый, есть отклонения в психике, это же подтвердили его родные.
Приведем несколько комментариев под постом Антонины:
«Около месяца назад со мной произошла неприятная ситуация. В кофейне кофеварке на Московском проспекте около 10 часов утра я пила кофе, сидела одна в наушниках за столиком на улице. Краем глаза увидела, что рядом ходит “попрошайка” и продолжила сидеть в телефоне. Спустя 2−3 минуты он встал у моего столика, я, честно говоря, не слышала, что он мне говорил. Я даже глаз не подняла, просто сделала вид, что его не вижу. Через 10 секунд мне прилетает кулаком в область левого глаза и виска. Наушники от такого удара вылетели и я услышала нецензурную лексику в свою сторону. Напавшим на меня оказался этот же парень. Это “чудо” стало убегать, но я успела заснять его на камеру и также написала заявление на него. Дело зашло в тупик — от полиции ни звонков, ни помощи. Оказалось, что я была его далеко не первой жертвой. Страшно после такого ходить одной по улице, особенно страшно мне за детей и женщин, которые не могут ничего сделать и постоять за себя. Мне жаль, что с такими животными ничего не делается».
«Так получается, что если полиция ничего не может сделать, так нам надо ходить и бояться этого придурка?! А, может, с ним надо его же методом — отдубасить, чтобы он ходил и боялся! Посмотрела на фото и вспомнила что этот придурок подошёл к нашему столику в кафе, схватил все роллы руками и запихнул их себе в рот. Слава Богу, этим ограничился, значит, нам с дочкой повезло. Но, не дай Бог, если бы он причинил вред дочке, я бы его так не отпустила, что было бы под рукой, тем бы и долбанула».
«Знакомое лицо, неадекват. Ехал в троллейбусе, плевался в кондуктора. Потом попросил у девушки телефон. Она не дала, плевался и в нее, матерился».
«В транспорте при мне он однажды настойчиво требовал у незнакомого мужчины телефон, чтобы позвонить маме».
«Недавно подходил ко мне в маркете и требовал, чтобы я оплатил его покупки, типа дома есть нечего (в корзине была кола, сладости, селёдка копченная), но мужчинам при отказе он даже слово не говорит».
«Ко мне пристал в троллейбусе, требовал чтоб я дала ему телефон позвонить, а я не дала. Так он от злости чуть мне не врезал, но мужчина за меня заступился».
«Возвращалась из супермаркета на Рышкановке домой с маленькой внучкой, а этот нелюдь выхватил мои пакеты с продуктами и убежал».
«Интересно, он невменяемый, но знает что ему ничего не сделают в полиции. Просто так бросается на людей, это ненормально. Пусть государство даёт ему сопроводителя, который и ответит за него, если другие меры невозможно предпринимать. В один день убьёт кого-то и тоже ничего ему не будет».
«Сегодня были на обеде, подошел попросил 20 леев. Конь здоровый, чисто одет. Спросили его, почему не работаешь, он фыркнул в ответ и вышел. Через окно увидели, как он подошел к мужику и зарядил ему просто так по лицу. Очки упали, а он убежал. Это центр Кишинева».
«Ударил в школе свою беременную учительницу, вследствие чего у нее родился ребенок-инвалид».
«Пишут о многих его подвигах тут, так найдите те посты, соберите все возможное и наседайте на полицию! Иначе придет момент, когда он ножом ударит, а не кулаком!».
«Очень странная ситуация —, много пострадавших, есть заявления, есть адрес правонарушителя, а действий полиции — ноль. Зато бабушек с петрушкой ежедневно штрафуют, и нищих гоняют. В дикое время живём…».