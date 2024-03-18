Экс-директора «ВПОПАТ № 1» снова взяли под стражу

Основным видом деятельности данного учреждения администрации города Владивостока, является транспортное обслуживание населения города. Как уточнили в ведомстве, Руслан Самигуллин ранее был задержан в рамках уголовного дела о получении взятки в размере 200 тысяч рублей за незаконное предоставление в аренду муниципальных гаражных боксов индивидуальному предпринимателю без составления договора. Однако, дело в отношении Самигуллина недавно было приостановлено в связи с тем, что он якобы убыл в зону СВО.