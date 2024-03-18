Экс-директора «ВПОПАТ № 1» снова взяли под стражу

Следком задержал и взял под стражу экс-директора МПВ «ВПОПАТ № 1», сообщает ИА PrimaMedia. Фигурант уголовного дела скрывался от следствия длительное время.
Основным видом деятельности данного учреждения администрации города Владивостока, является транспортное обслуживание населения города. Как уточнили в ведомстве, Руслан Самигуллин ранее был задержан в рамках уголовного дела о получении взятки в размере 200 тысяч рублей за незаконное предоставление в аренду муниципальных гаражных боксов индивидуальному предпринимателю без составления договора. Однако, дело в отношении Самигуллина недавно было приостановлено в связи с тем, что он якобы убыл в зону СВО.
«По ходатайству следователя СКР обвиняемый взят под стражу так, как мера пресечения в виде запрета определенных действий не обеспечивает надлежащий порядок судопроизводства. В ближайшее время он будет доставлен во Владивосток для производства следственных действий», — уточнили в ведомстве.
Напомним, что в феврале 2024 года прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего исполняющего обязанности директора муниципального предприятия ВПОПАТ № 1 Игоря Гнедько.