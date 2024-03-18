Машина перевернулась на крышу: авария с двумя легковушками случилась в Хабаровске

ДТП случилось на проспекте 60-летия Октября в 21:35. Водитель автомобиля Honda Insight в районе дома № 7 улицы Новороссийской не справился с управлением и столкнулся с Toyota Prius, движущимся в том же направлении. После этого «Хонда» перевернулась.