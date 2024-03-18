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Машина перевернулась на крышу: авария с двумя легковушками случилась в Хабаровске

В результате ДТП пострадали три человека в Хабаровске.
Источник: УГИБДД РФ по Хабаровскому краю

Вчера вечером в Хабаровске произошло серьезное ДТП, в результате которого три человека получили травмы.

ДТП случилось на проспекте 60-летия Октября в 21:35. Водитель автомобиля Honda Insight в районе дома № 7 улицы Новороссийской не справился с управлением и столкнулся с Toyota Prius, движущимся в том же направлении. После этого «Хонда» перевернулась.

— В результате аварии получили травмы водитель и два пассажира автомобиля Honda Insight: мужчина 1997 года рождения, мужчина 1983 года рождения и несовершеннолетняя 2007 года рождения, — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.

Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение для обследования.