Машина перевернулась на крышу: авария с двумя легковушками случилась в Хабаровске

Вчера вечером в Хабаровске произошло серьезное ДТП, в результате которого три человека получили травмы.
ДТП случилось на проспекте 60-летия Октября в 21:35. Водитель автомобиля Honda Insight в районе дома № 7 улицы Новороссийской не справился с управлением и столкнулся с Toyota Prius, движущимся в том же направлении. После этого «Хонда» перевернулась.
— В результате аварии получили травмы водитель и два пассажира автомобиля Honda Insight: мужчина 1997 года рождения, мужчина 1983 года рождения и несовершеннолетняя 2007 года рождения, — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.
Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение для обследования.