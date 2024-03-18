В Приморье цирковой акробат сорвался с «Колеса смерти»

Артист из Новосибирска, прибывший с труппой на гастроли в цирк-шапито «Звездный», сорвался с «Колеса смерти» во время представления в Находке. Акробата зовут Луан, и он родом из Бразилии. Мужчина отрабатывал номер с коллегой множество раз, но в разгар шоу, когда толпа зрителей завороженно смотрела на манеж и снимала все на телефон, внезапно сорвался вниз. Музыка тут же прекратилась, команда бросилась на помощь, но перед этим злосчастный аттракцион задел мужчину, который лежал и не вставал от боли, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».