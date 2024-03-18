В Приморье мужчина убил жену, ребёнка и совершил суицид

Прокуратура Михайловского района Приморья поставила на контроль доследственную проверку по факту насильственной смерти матери и ребенка.
Как сообщил Telegram-канал надзорного ведомства, предварительно установлено, что в ночь на 16 марта в селе Григорьевка мужчина 52 лет в своём доме убил из ружья 44-летнюю жену и 7-летнего ребёнка. После этого он совершил суицид.
Известно, что мужчина был ранее судим за незаконный оборот наркотиков.
Прокуратура проконтролирует установление обстоятельств произошедшего, проведение экспертиз и принятие итогового решения. При этом особое внимание уделят мерам, принимаемым уполномоченными органами по контролю за оборотом оружия, в том числе среди ранее судимых граждан.