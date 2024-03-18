В Приморье мужчина убил жену, ребёнка и совершил суицид

Как сообщил Telegram-канал надзорного ведомства, предварительно установлено, что в ночь на 16 марта в селе Григорьевка мужчина 52 лет в своём доме убил из ружья 44-летнюю жену и 7-летнего ребёнка. После этого он совершил суицид.