Лесничий в Хабаровском крае использовал возлюбленную для обогащения

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края, он в августе 2022 года склонил свою возлюбленную — индивидуального предпринимателя к заключению контракта с учреждением на поставку дров для отопления одного из участковых лесничеств. Он убедил женщину, что работы исполнит самостоятельно. Он же уверил ее позже, что все сделано, и в лесничество сообщил ложные данные, чтобы предпринимателю перевели деньги.