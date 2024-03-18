Два природных пожара площадью более 2 тысяч гектаров тушат в Приморье

Два природных пожара тушат на юге Приморья, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края. Еще одно зафиксированное специалистами возгорание уже удалось ликвидировать. Общая площадь составила более 2 тысяч гектаров. На землях лесного фонда пожарные локализовали огонь на площади в 126 гектаров в селе Олений, Артемовский городской округ.
Два пожара зафиксированы в Хасанском округе — это возгорание в Гвоздево (20 гектаров) и в Зайсановке (2 тысячи гектаров). В ликвидации последнего участвуют 83 человека и 21 единица техники. Как сообщают в ведомстве, угрозы населенным пунктам нет.
Согласно данным на утро понедельника, 18 марта, в Приморье зарегистрировано шесть термических аномалий в четырех муниципальных округах: Пограничном, Хасанском, Шкотовском округах, а также во Владивостокском городском округе. Из них действует четыре термоточки, две — ликвидировано.
Напомним, особый противопожарный режим введен в 22 муниципалитетах Приморья.