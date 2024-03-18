Два природных пожара площадью более 2 тысяч гектаров тушат в Приморье

Два природных пожара тушат на юге Приморья, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края. Еще одно зафиксированное специалистами возгорание уже удалось ликвидировать. Общая площадь составила более 2 тысяч гектаров. На землях лесного фонда пожарные локализовали огонь на площади в 126 гектаров в селе Олений, Артемовский городской округ.