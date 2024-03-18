20 взрослых и двое детей пострадали в ДТП на дорогах Иркутска и района за неделю

С 11 по 17 марта на дорогах Иркутска и Иркутского района произошло 17 ДТП. В авариях пострадали 20 взрослых и двое детей. Об этом сообщают в городской Госавтоинспекции.
— Всего было зафиксировано восемь наездов на пешеходов, семь столкновений автомобилей. Один раз водитель наехал на препятствие, один раз съехал с дороги, — говорят в ГИБДД.
В Госавтоинспекции Иркутска напоминают всем участникам дорожного движения о том, что необходимо соблюдать ПДД. Это залог вашей безопасности.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что 115 ландшафтных пожаров произошли в Забайкалье с начала года.