17-летнюю пассажирку госпитализировали в коме после ДТП в Хабаровском крае

17 марта в 22:55 на 1-м километре дороги Комсомольск-на-Амуре — Амурск произошло столкновение автопоезда и автомобиля Nissan AD. Пассажирка легковушки получила тяжелые травмы.
— 31-летний водитель автопоезда, состоящего из тягача MAN TGS и полуприцепа ТСП, при выезде с левой обочины на проезжую часть создал помеху для движения и столкнулся со встречным автомобилем Nissan AD. 21- летний водитель Nissan находился за рулем без права управления транспортным средством и в состоянии алкогольного опьянения, — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю.
17-летняя пассажирка Nissan находилась на переднем пассажирском сидении без пристегнутого ремня безопасности. Девушка получила открытую черепно-мозговую травму, ее госпитализировали в реанимационное отделение Амурской ЦРБ с открытой черепно-мозговой травмой, в коме.
Водителя иномарки привлекли к административной ответственности и составили пять административных материалов. В отношении водителя автопоезда зарегистрировали рапорт о признаках преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ.