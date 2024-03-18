17-летнюю пассажирку госпитализировали в коме после ДТП в Хабаровском крае

— 31-летний водитель автопоезда, состоящего из тягача MAN TGS и полуприцепа ТСП, при выезде с левой обочины на проезжую часть создал помеху для движения и столкнулся со встречным автомобилем Nissan AD. 21- летний водитель Nissan находился за рулем без права управления транспортным средством и в состоянии алкогольного опьянения, — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю.