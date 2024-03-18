КНДР запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря

КНДР запустила три баллистические ракеты, они упали за пределами исключительной зоны Японии, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на Минобороны и береговую охрану Японию. По предварительным данным правительства, последствий запуска нет. Ракеты пролетели 350 км на высоте 50 м.