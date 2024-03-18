КНДР запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря

Как сообщила береговая охрана Японии, ракеты были запущены с интервалом в примерно 30 минут. Полет каждой из них продлился около семи минут. Премьер-министр Японии Фумио Кисида сказал журналистам, что запуски ракет со стороны КНДР неприемлемы, передает Reuters.
14 января КНДР испытала баллистическую ракету средней дальности. По данным Японии, ракета упала за пределами ее исключительной экономической зоны в Японском море. Токио обвинил КНДР в нарушении резолюций ООН. Американские военные заявили, что запуск не представлял собой угрозы, но подчеркнули «дестабилизирующее воздействие» программы вооружений Северной Кореи.