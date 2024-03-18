Под Новосибирском росгвардеец спас водителя автобуса с судорогами

В Новосибирской области сотрудник Росгвардии сержант Георгий Дьяконицин экстренно помог водителю автобуса, которому стало плохо. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Утром 14 марта сержант ехал на автобусе домой. Внезапно водителю стало плохо, он резко свернул на обочину и остановился.
«Увидев, что у водителя начались судороги и пошла изо рта пена, сержант Георгий Дьяконицин незамедлительно поспешил на помощь мужчине. Сообщив о произошедшем в службу “03”, военнослужащий перенес мужчину из кабины в салон, уложил набок и оказал ему первую доврачебную помощь, освободив дыхательные пути», — говорится в сообщении.
До прибытия медиков росгвардеец находился рядом с водителем и контролировал его состояние. Мужчину увезли в больницу, благодаря первой помощи удалось не допустить критического развития событий.
Напомним, росгвардейцы спасли замерзающего мужчину в Новосибирске.