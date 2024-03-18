Под Новосибирском росгвардеец спас водителя автобуса с судорогами

«Увидев, что у водителя начались судороги и пошла изо рта пена, сержант Георгий Дьяконицин незамедлительно поспешил на помощь мужчине. Сообщив о произошедшем в службу “03”, военнослужащий перенес мужчину из кабины в салон, уложил набок и оказал ему первую доврачебную помощь, освободив дыхательные пути», — говорится в сообщении.