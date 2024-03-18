Школьный бухгалтер из Актобе украл 413 млн тенге: подробности дела

Оказалось, что с 2019 по 2023 год в школе № 55 не проводилось ни одной государственной аудиторской проверки на предмет нецелевого использования бюджетных средств. Также в течение почти восьми лет госаудит не провел в этом учебном заведении ни одной плановой проверки.