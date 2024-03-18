В Советской Гавани завершили тушение двухмесячного пожара

В Советско-Гаванском районе завершили тушение пожара на лесопилке, возникшего еще в начале февраля. Для ликвидации очагов возгорания привлекался пожарный поезд и строительная техника, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Напомним, что пожар возник на месте хранения отходов деревообработки в микрорайоне Лесозавод-20. Отходы располагались на площади 36 тысяч квадратных метров. Сложность тушения заключалась в том, что очаги возгорания находились на глубине 20−30 метров.





— На сегодняшний день в микрорайоне Лесозавод- 20, на территории «Восточной торговой компании» завершено тушение горевших более двух месяцев залежей опилок. Возгорание полностью локализовано. Выражаю огромную благодарность всем, кто принимал участие в столь необходимом деле, — сообщил глава Советско-Гаванского района Андрей Черепанов. Для ликвидации ЧС привлекли расчеты пожарных частей, пожарный поезд, предоставленный ДВЖД, и спецтехнику ООО «Восточная торговая компания».



На данный момент жители микрорайона города Советская Гавань, рядом с которым располагались отходы лесопереработки, могут вздохнуть полной грудью — задымленность отсутствует.