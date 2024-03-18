«Реактивщики Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили внеплановую цель, которую обнаружили российские беспилотники. Получив координаты автоколонны, артиллеристы в составе двух боевых машин совершили скоростной марш к огневой позиции и провели поражение цели 220-мм реактивными снарядами по группе подвоза украинских войсках. Выполнив боевую задачу, расчеты сразу же покинули огневую позицию, оставаясь незамеченными для артиллерии противника», — сообщили в МО РФ.
Расчеты «Ураганов» уничтожили автоколонну ВСУ под Авдеевкой
ЛУГАНСК, 18 мар — РИА Новости. Артиллерийские расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Центр» уничтожили автоколонну ВСУ, которая подвозила боеприпасы и продовольствие северо-западнее Авдеевки, сообщили журналистам в Минобороны РФ.