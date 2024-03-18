На Запорожском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ

«Задачи у нас: разведка, воздушное наблюдение за противником, корректировка и наводка артиллерии, минометов, FPV-дронов,… (находим) живую силу, бронетехнику, производим уничтожение, как правило, это (делают) танки, артиллерия, минометы, подразделение гранатометное с АГС, с ними во взаимодействии, корректируем, наводим на противника для дальнейшей нашей победы», — рассказал о боевой работе подразделения командир взвода БПЛА штурмовой роты полка с позывным «Флинт».