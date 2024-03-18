МО сообщило, что артиллеристы ведут огонь по украинским ДРГ в приграничной зоне РФ

«Артиллерийские подразделения группировки войск “Запад” продолжают наносить комплексное огневое поражение по сосредоточениям диверсионно-разведывательным групп украинских террористических формирований в приграничных районах РФ», — говорится в комментариях ведомства к распространенным кадрам огневого поражения ДРГ.
Там отметили, что расчеты 122 мм гаубиц Д-30 наносят огневое поражение по скоплению живой силы и техники украинских националистов в приграничных районах Курской области. Артиллерийские расчеты, выполняя задачи в составе разведывательно-ударных контуров, накрывают командные пункты, замаскированные боевые бронированные машины украинских ДРГ, а также ведут контрбатарейную борьбу с вражескими артиллерийскими и минометными расчетами в круглосуточном режиме.
В Минобороны добавили, что обнаружение целей и выявление попыток ротации подразделений противника в приграничной зоне вскрывается операторами комплексов беспилотных летательных аппаратов группировки. Информация незамедлительно передается на пункт управления артиллерией для нанесения упреждающего удара.
«Не пускаем противника на нашу границу, подавляем все цели, поражаем цели, тем самым защищаем государственные границы Российской Федерации. Работаем по живой силе, по бронированной технике, по опорным пунктам, по строениям, по всему работаем. Выдвигаемся на поле, сориентировали орудие, отстреляли и сразу вышли оттуда, уехали. Вся команда работает слаженно, все слажено, все быстро делаем, быстро стреляем и сразу уезжаем. Сегодня задача пришла, это живая сила противника, находящаяся в строении. Пришла задача, сразу собрались, выехали, отстреляли, поразили цель и уехали обратно. Мы все равно будем стрелять, будем защищать наши границы», — сказал на видео старший наводчик орудия с позывным Четвертый.
16 марта в приграничных с Белгородской и Курской областями районах Украины российскими подразделениями нанесено комплексное огневое поражение сосредоточениям живой силы и техники противника. Отражены атаки и пресечены попытки проникновения на территорию Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков со стороны населенного пункта Поповка Сумской области, а также в направлении населенных пунктов Сподарюшино и Козинка Белгородской области.