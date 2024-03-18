МО сообщило, что артиллеристы ведут огонь по украинским ДРГ в приграничной зоне РФ

«Не пускаем противника на нашу границу, подавляем все цели, поражаем цели, тем самым защищаем государственные границы Российской Федерации. Работаем по живой силе, по бронированной технике, по опорным пунктам, по строениям, по всему работаем. Выдвигаемся на поле, сориентировали орудие, отстреляли и сразу вышли оттуда, уехали. Вся команда работает слаженно, все слажено, все быстро делаем, быстро стреляем и сразу уезжаем. Сегодня задача пришла, это живая сила противника, находящаяся в строении. Пришла задача, сразу собрались, выехали, отстреляли, поразили цель и уехали обратно. Мы все равно будем стрелять, будем защищать наши границы», — сказал на видео старший наводчик орудия с позывным Четвертый.