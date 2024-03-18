Десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска

«Ивановские десантники на боевых машинах десанта БМД-2 смогли подойти к позициям противника с нескольких направлений, где штурмовые группы под прикрытием бронетехники стремительно овладели позициями ВСУ, уничтожая противника огнем из всех видов стрелкового оружия, гранатометов и ручными осколочными гранатами», — пояснили в МО РФ.