Десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска

«На артёмовском направлении подразделение штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова Ивановского соединения воздушно-десантных войск из состава Южной группировки войск, продолжая улучшать положение российских подразделений по переднему краю, штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска», — сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что в ходе воздушной разведки позиций ВСУ десантники обнаружили основные огневые точки и укрытия противника со скоплением пехоты, после чего осуществили артобстрел, подавив основные орудия противника.
«Ивановские десантники на боевых машинах десанта БМД-2 смогли подойти к позициям противника с нескольких направлений, где штурмовые группы под прикрытием бронетехники стремительно овладели позициями ВСУ, уничтожая противника огнем из всех видов стрелкового оружия, гранатометов и ручными осколочными гранатами», — пояснили в МО РФ.
Уточняется, что после занятия вражеского опорного пункта, штурмовые группы ВДВ провели его полную зачистку.