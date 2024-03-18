На уловки аферистов попались жительницы Хабаровского края

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре с заявлением о мошенничестве обратилась 65-летняя жительница Центрального округа. Женщина сообщила, что с ней связался неизвестный, который представился сотрудником правового ведомства. Звонивший уведомил комсомольчанку, что неустановленные лица получили доступ к паспортным данным заявительницы и тем самым пытаются похитить с ее счетов денежные средства. Для предотвращения потери сбережений лжесотрудник силовых структур сообщил, что с женщиной свяжется работник финансового учреждения. Через несколько минут с потерпевшей действительно связался якобы банковский служащий. Для выхода из сложившейся ситуации он посоветовал отправить деньги на «безопасный счет», сообщив, что это поможет отменить все действия мошенников.