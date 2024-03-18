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На уловки аферистов попались жительницы Хабаровского края

Все свои денежные средства комсомольчанки перевели якобы безопасные счета.
Источник: Freepik

Четыре жительницы города Юности попались на уловки дистанционных мошенников, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре с заявлением о мошенничестве обратилась 65-летняя жительница Центрального округа. Женщина сообщила, что с ней связался неизвестный, который представился сотрудником правового ведомства. Звонивший уведомил комсомольчанку, что неустановленные лица получили доступ к паспортным данным заявительницы и тем самым пытаются похитить с ее счетов денежные средства. Для предотвращения потери сбережений лжесотрудник силовых структур сообщил, что с женщиной свяжется работник финансового учреждения. Через несколько минут с потерпевшей действительно связался якобы банковский служащий. Для выхода из сложившейся ситуации он посоветовал отправить деньги на «безопасный счет», сообщив, что это поможет отменить все действия мошенников.

Заявительница последовала совету звонившего и отправила на неизвестные счета аферистов все свои накопления. Ущерб составил 730 тысяч рублей.

аналогичными схемами мошеннических действий столкнулись еще три жительницы города Юности, 64, 65 и 67 лет, которые обратились с заявлениями в городские отделы полиции. Потерпевшие также попались на уловки аферистов, которые представились сотрудниками силовых структур и работниками финансовых сфер. Поверив в информацию, которую сообщали им звонившие, комсомольчанки перевели свои денежные средства на указанные злоумышленниками якобы безопасные счета. Общий ущерб составил 690 тысяч рублей.

Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к данным противоправным деяниям.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3, 4 ст. 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Сотрудники полиции напоминают:

— Сотрудники силовых структур и банковские работники не звонят гражданам с сообщением об оформлении посторонними лицами кредитами на ваше имя;

— Если вам сообщают информацию о необходимости перевода денежных средств на «специальные защищенные счета», немедленно прервите разговор и обратитесь в полицию.