На уловки аферистов попались жительницы Хабаровского края

Четыре жительницы города Юности попались на уловки дистанционных мошенников, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре с заявлением о мошенничестве обратилась 65-летняя жительница Центрального округа. Женщина сообщила, что с ней связался неизвестный, который представился сотрудником правового ведомства. Звонивший уведомил комсомольчанку, что неустановленные лица получили доступ к паспортным данным заявительницы и тем самым пытаются похитить с ее счетов денежные средства. Для предотвращения потери сбережений лжесотрудник силовых структур сообщил, что с женщиной свяжется работник финансового учреждения. Через несколько минут с потерпевшей действительно связался якобы банковский служащий. Для выхода из сложившейся ситуации он посоветовал отправить деньги на «безопасный счет», сообщив, что это поможет отменить все действия мошенников.
аналогичными схемами мошеннических действий столкнулись еще три жительницы города Юности, 64, 65 и 67 лет, которые обратились с заявлениями в городские отделы полиции. Потерпевшие также попались на уловки аферистов, которые представились сотрудниками силовых структур и работниками финансовых сфер. Поверив в информацию, которую сообщали им звонившие, комсомольчанки перевели свои денежные средства на указанные злоумышленниками якобы безопасные счета. Общий ущерб составил 690 тысяч рублей.
Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к данным противоправным деяниям.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3, 4 ст. 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
Сотрудники полиции напоминают:
— Сотрудники силовых структур и банковские работники не звонят гражданам с сообщением об оформлении посторонними лицами кредитами на ваше имя;
— Если вам сообщают информацию о необходимости перевода денежных средств на «специальные защищенные счета», немедленно прервите разговор и обратитесь в полицию.