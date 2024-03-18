Пожилая учительница из Красноярского края отдала мошенникам 15,5 млн рублей

На этот раз мошенники обогатились благодаря 75-летней жительнице из Норильска. Еще в декабре прошлого года неизвестные по телефону сказали ей о завершении срока действия ее симки. Звонивший узнал номер СНИЛС и отключился.
«Чуть позже со своей жертвой связался и лже-следователь. Он рассказал, что мошенники похитили у неё все сбережения и уже отправили их в зарубежные страны. Однако женщину успокоили словами о том, что шанс спасти благополучие есть, ведь деньги находятся в “облаке” на границах стран получателей», — рассказывают в пресс-службе краевой прокуратуры.
«Через несколько недель пострадавшей снова позвонил псевдо-правоохранитель, но уже с жуткой новостью о том, что курирующего “следователя” женщины убили. Напоследок он “вытянул” с жертвы ещё 500 тыс. рублей и пропал», — сообщили в прокуратуре.
Только после этого случая спустя некоторое время 75-летняя учительница из Норильска поняла, что ее обманули. Мошенникам она отдала 15,5 млн рублей.