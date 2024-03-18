Пожилая учительница из Красноярского края отдала мошенникам 15,5 млн рублей

«Чуть позже со своей жертвой связался и лже-следователь. Он рассказал, что мошенники похитили у неё все сбережения и уже отправили их в зарубежные страны. Однако женщину успокоили словами о том, что шанс спасти благополучие есть, ведь деньги находятся в “облаке” на границах стран получателей», — рассказывают в пресс-службе краевой прокуратуры.