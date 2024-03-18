Директора красноярского магазина подозревают в мошенничестве

По версии следствия, он обманул пятерых покупателей по одной и той же нехитрой схеме. Сначала с ними заключались договоры на покупку керамической плитки. Документ не вызывал у них подозрений, и они вносили стопроцентную оплату заказа. После этого руководитель торговой точки присваивал деньги и сначала тянул время, придумывая объяснения, почему нарушаются сроки поставки заказанных стройматериалов. А затем и вовсе «терялся».