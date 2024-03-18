Кувырок через голову: в Новосибирске школа заплатит 165 тысяч рублей ученице за перелом позвоночника

А после проверки случая выяснили, что девочка сломала позвоночник из-за недосмотра учителя, ее родителям не сообщили о травме. Мать девочки обратилась в районный суд, который взыскал со школы расходы: по проведению судебной экспертизы — 56 800 рублей и оплата государственной пошлины — 600 рублей, компенсация морального вреда в пользу истца в размере 15 тысяч рублей и компенсация в пользу самой ученицы 150 тысяч рублей.