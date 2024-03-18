Кувырок через голову: в Новосибирске школа заплатит 165 тысяч рублей ученице за перелом позвоночника

В Новосибирске суд обязал школу выплатить ученице 165 тысяч рублей за травму на уроке физкультуры. Девочка сломала позвоночник еще в декабре 2020 года.
— На уроке физкультуры девочка неудачно выполнила кувырок, после чего почувствовала боль в области шеи. Учитель физкультуры направил девочку во врачебный кабинет школы. Дома девочка пожаловалась маме на боль в области груди и шеи. 14 декабря 2020 года они обратились в детскую больницу скорой помощи, где ее осмотрел травматолог и диагностировал множественные переломы грудного отдела позвоночника, закрытый неосложненный стабильный компрессионный перелом третьего и четвертого позвонков, — рассказали в Новосибирском областном суде.
Школьницу перевели на обучение дома и запретили заниматься физкультурой два года. За год она прошла три курса реабилитации.
А после проверки случая выяснили, что девочка сломала позвоночник из-за недосмотра учителя, ее родителям не сообщили о травме. Мать девочки обратилась в районный суд, который взыскал со школы расходы: по проведению судебной экспертизы — 56 800 рублей и оплата государственной пошлины — 600 рублей, компенсация морального вреда в пользу истца в размере 15 тысяч рублей и компенсация в пользу самой ученицы 150 тысяч рублей.
Департамент образования мэрии Новосибирска обжаловал решение, но суд на его сторону не встал. Таким образом, школа выплатит матери пострадавшего ребенка 165 тысяч рублей.