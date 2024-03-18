Его никто не видел с прошлого года: житель Приморья исчез при странных обстоятельствах

Родные 40-летнего Станислава Самохвалова из Приморья не слышали о нем ничего с декабря 2023 года. Мужчина жил в Кавалерово — небольшом поселке городского типа. Как он мог там затеряться — уму непостижимо. Но до сих пор никто не знает, где он, и что с ним произошло, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».