Его никто не видел с прошлого года: житель Приморья исчез при странных обстоятельствах

Родные 40-летнего Станислава Самохвалова из Приморья не слышали о нем ничего с декабря 2023 года. Мужчина жил в Кавалерово — небольшом поселке городского типа. Как он мог там затеряться — уму непостижимо. Но до сих пор никто не знает, где он, и что с ним произошло, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Волонтеры «ПримПоиска» опубликовали объявление о том, что 40-летний мужчина перестал выходить на связь с родственниками. Никто из них даже не знает, в чем он мог быть одет. Из примет известен только рост 178 сантиметров, темны волосы и среднее телосложение. Родные предоставили фотографию пропавшего.
Объявление «ПримПоиска». ПРОО «ПримПоиск».
Всех, кто владеет информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам:
8 (42375) 913−79, 102 и 112 — полиция.
8 914 721 22 32, 8 914 792 61 09 — волонтеры (Telegram/WhatsApp).
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как турист из Владивостока прилетел на Сахалин покорять вершины «Горного воздуха», но в итоге заблудился в лесу. Для поиска человека с воздуха использовали дрон с тепловизором. Уже глубокой ночью мужчину нашли и эвакуировали из леса.