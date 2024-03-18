Незаконная вырубка дубов в Хабаровском крае обошлась в 2,4 миллиона рублей

Суд района имени Лазо Хабаровского края по требованию прокурора обязал компенсировать убытки, нанесенные лесному фонду, в размере более 2,4 миллиона рублей.
В апреле 2022 года на участке Лазовского лесничества Хорского района незаконно срубили шесть деревьев породы дуб монгольский.
— Эта незаконная деятельность причинила ущерб лесному фонду в размере более 2,3 миллиона рублей, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Арендатор данного участка АО «Исток» не принял мер для предотвращения незаконной вырубки на своей территории. В результате по иску прокурора суд обязал компанию возместить ущерб, причиненный лесному фонду.