Украинские войска нанесли удар по Донецку и Горловке

«После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 01.00 — населенный пункт Кураховка — г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров … 01.20 — населенный пункт Карловка — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров … 05.25 — населенный пункт Карловка — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.