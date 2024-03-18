Украинские войска нанесли удар по Донецку и Горловке

«После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 01.00 — населенный пункт Кураховка — г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров … 01.20 — населенный пункт Карловка — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров … 05.25 — населенный пункт Карловка — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство также сообщило, что в 05.40 по Никитскому району Горловки выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.