Выполняла функции склада: женщину задержали в Хабаровске с большим количеством наркотиков

Сотрудники отдела по контролю над незаконным оборотом наркотиков Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте задержали 25-летнюю наркозависимую женщину. При личном досмотре у нее обнаружили около 50 граммов N-метилэфедрона, предназначенного для продажи.
— По результатам предварительного расследования установили, что задержанная работала на интернет-магазин, выполняя функции склада. По указанию оператора специализирующегося на продаже наркотиков магазина она забирала наркотики из тайников в Хабаровске, разбивала на мелкие партии и сбывала закладочно-тайниковым способом, — рассказали в транспортной полиции.
Во время обыска в ее месте проживания полицейские обнаружили более 650 граммов синтетических наркотиков.