Выполняла функции склада: женщину задержали в Хабаровске с большим количеством наркотиков

— По результатам предварительного расследования установили, что задержанная работала на интернет-магазин, выполняя функции склада. По указанию оператора специализирующегося на продаже наркотиков магазина она забирала наркотики из тайников в Хабаровске, разбивала на мелкие партии и сбывала закладочно-тайниковым способом, — рассказали в транспортной полиции.