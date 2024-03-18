При столкновении трех машин под Хабаровском пострадало два человека

Как рассказал водитель грузовика, вечером он припарковал свой автомобиль на освещаемой обочине по направлению в сторону Комсомольска-на-Амуре, и заснул, чтобы утром продолжить путь. А утром проснулся от удара в переднюю часть автомобиля. Мужчина вышел из кабины, увидел «Тойоту Аква» с пострадавшими и вызвал спецслужбы.