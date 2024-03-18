При столкновении трех машин под Хабаровском пострадало два человека, сообщает пресс-служба ГИБДД по Хабаровскому краю.
ДТП произошло 18 марта утром в районе 8 км дороги А-375, 27-летний водитель «Тойоты Аква», двигаясь по дороге со стороны села Мирное в сторону Тополево не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик «Скания».
Как рассказал водитель грузовика, вечером он припарковал свой автомобиль на освещаемой обочине по направлению в сторону Комсомольска-на-Амуре, и заснул, чтобы утром продолжить путь. А утром проснулся от удара в переднюю часть автомобиля. Мужчина вышел из кабины, увидел «Тойоту Аква» с пострадавшими и вызвал спецслужбы.
Во время оформления ДТП 56-летний водитель «Тойоты Приус», врезался в стоящую на проезжей части «Тойоту Акву».
Как рассказал водитель «Приуса», он ехал со стороны Хабаровска в сторону села Мирное, он издалека увидел экипаж ГИБДД с включенной световой сигнализацией, но не снизил скорость, не заметив на проезжей части темную «Тойоту Аква».
В ДТП водитель и пассажир «Приуса» получили травмы и были доставлены в больницу.