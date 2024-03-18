Спасатели МАСС вытащили подростка с переломом бедра из оврага

Как сообщается в телеграм-канале МАСС, вызов на пост дежурного поступил накануне в 20:16. На улице Миргородская подросток в темноте оступился и упал в овраг. Парень сломал шейку бедра, не смог выбраться самостоятельно и начал звать на помощь.