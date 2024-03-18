Спасатели МАСС вытащили подростка с переломом бедра из оврага

Как сообщается в телеграм-канале МАСС, вызов на пост дежурного поступил накануне в 20:16. На улице Миргородская подросток в темноте оступился и упал в овраг. Парень сломал шейку бедра, не смог выбраться самостоятельно и начал звать на помощь.
«Спасатели МАСС провели медэвакуацию, далее совместно с бригадой врачей скорой помощи наложили шину и транспортировали до машины скорой помощи», — отмечается в сообщении.
Ранее МК в Новосибирске рассказывал, что спасатели МАСС достали запертого в машине двухлетнего ребенка на улице Линейная в Заельцовском районе.
Также мы писали, что в Советском районе Новосибирска нашли тело 84-летней пенсионерки и вызвали муниципальных спасателей.