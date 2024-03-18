В Ангарске специалист по займам оформляла кредиты на мертвых клиентов, чтобы погасить свои

Женщина оформляла поддельные договоры займов на клиентов, чтобы заполучить материальную выгоду для себя. Во время проверки было установлено, что в течение нескольких месяцев в 2022 году он сфальсифицировала 117 договоров займа и вносила недостоверную информацию в программу 1С. Данные о заемщиках мошенница брала из информационной базы. Некоторые займы были оформлены после смерти бывших клиентов.