В Ангарске специалист по займам оформляла кредиты на мертвых клиентов, чтобы погасить свои

В Ангарске городской суд вынес приговор 38-летней жительнице Иркутска, которая раньше работала в кредитно-финансовой организации. Специалист по выдаче займов мошенническим путем похитила деньги, принадлежащие микрокредитной организации «Первый заем». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Ангарского городского суда.
Женщина оформляла поддельные договоры займов на клиентов, чтобы заполучить материальную выгоду для себя. Во время проверки было установлено, что в течение нескольких месяцев в 2022 году он сфальсифицировала 117 договоров займа и вносила недостоверную информацию в программу 1С. Данные о заемщиках мошенница брала из информационной базы. Некоторые займы были оформлены после смерти бывших клиентов.
Во время судебного заседания бывшая сотрудница офиса займов пояснила, что преступление совершила из-за того, что в 2022 году она набрала множество кредитов в различных банках, которые не смогла оплачивать ежемесячно.
Кроме того, удовлетворен гражданский иск представителя потерпевшего на сумму более 400 тысяч рублей, а также взысканы процессуальные издержки на сумму более чем 60 тысяч рублей в доход федерального бюджета. Приговор вступил в законную силу и обращен к исполнению.