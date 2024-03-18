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Хабаровчанин провалился под лед возле арены «Ерофей»

О происшествии в МЧС сообщил очевидец.
Источник: Аргументы и факты

Хабаровчанин провалился под лед в Хабаровске возле арены «Ерофей», сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В спецслужбы обратился очевидец происшествия, который гулял с собакой по набережной, он рассказал, что увидел, как мужчина провалился под лед.

В настоящее время спасатели МЧС и полиция проверяют информацию.

Специалисты напоминают, что сейчас на водоемах лед стремительно разрушается с наступлением теплых температур, покров меняет свою структуру и становится рыхлым, хрупким, игольчатым и наполняется водой. Поэтому на лед выходить опасно.

МЧС