Останки женщины и мужчины нашли на пожаре в доме в Куйтунском районе

Два человека стали жертвами пожара в одноэтажном доме в селе Карымск Куйтунского района накануне 17 марта. Как выяснилось, погибли мужчина 1967 года рождения и женщина 1981 года рождения. Их сын 2007 года рождения смог выбраться через окно и позвонил в пожарную охрану. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
К месту происшествия были направлены три автоцистерны и девять человек. На момент прибытия огнеборцев дом уже был объят пламенем. Кроме того, возгорание распространилось на соседний жилой дом, была угроза перехода огня на хозпостройки.
Подросток ждал, что родители выберутся из горящего дома, но они так и не вышли.
Общая площадь пожара составила 117 кв.метров. Как уточнили в МЧС, условием развития пожара стало позднее его обнаружение. Предварительно, возгорание случилось из-за короткого замыкания электропроводки.