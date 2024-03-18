Останки женщины и мужчины нашли на пожаре в доме в Куйтунском районе

Два человека стали жертвами пожара в одноэтажном доме в селе Карымск Куйтунского района накануне 17 марта. Как выяснилось, погибли мужчина 1967 года рождения и женщина 1981 года рождения. Их сын 2007 года рождения смог выбраться через окно и позвонил в пожарную охрану. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

К месту происшествия были направлены три автоцистерны и девять человек. На момент прибытия огнеборцев дом уже был объят пламенем. Кроме того, возгорание распространилось на соседний жилой дом, была угроза перехода огня на хозпостройки.

Во время тушения пожарные обнаружили останки мужчины и женщины. Позже стало известно, что в доме проживала семья. Вечером взрослые легли спать, а их ребенок «зависал» в смартфоне. Юноша услышал треск, затем в доме погас свет. Он попытался выйти на веранду, но увидел, что она охвачена огнем. Подросток вернулся в дом, разбудил родителей. Сам он разбил окно и через него вылез на улицу.