Ребенок умер в кресле стоматолога в Ленобласти

Напомним, в середине марта этого года в соседнем регионе — Петербурге — случился еще один трагический инцидент, который унес жизнь несовершеннолетнего. На Будапештской улице из окна многоэтажки выпал ученик пятого класса. Ребенка увезли в больницу.