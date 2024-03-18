Ребенок умер в кресле стоматолога в Ленобласти

Накануне, 17 марта, в одной из частных стоматологических клиник Кудрово Ленинградской области умер ребенок. Следователи возбудили уголовное дело по второй части статьи 238 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Ленобласти.
— При оказании стоматологических услуг ребенок потерял сознание и умер. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, — уточнили в ведомстве.
Расследование трагического происшествия продолжается. Следователи изъяли в клинике медицинскую документацию, назначили ряд судебных экспертиз.
Напомним, в середине марта этого года в соседнем регионе — Петербурге — случился еще один трагический инцидент, который унес жизнь несовершеннолетнего. На Будапештской улице из окна многоэтажки выпал ученик пятого класса. Ребенка увезли в больницу.