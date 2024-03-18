Спецоперация «Мигрант»: 121 иностранца выдворили из Казахстана

«Так, за нарушение правил пребывания привлечено к ответственности 4475 иностранцев, за незаконное осуществление трудовой деятельности — 2118 иностранцев, за незаконное использование иностранной рабочей силы — 613 работодателей, за несвоевременное информирование полиции о пребывающих у них иностранцах — 2624 физических и юридических лиц», — сообщили в полиции.