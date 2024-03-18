В 2023 году в Приморье выявили 515 преступлений в сфере экономики

По итогам 2023 года Служба по борьбе с экономическими преступлениями выявила 515 эпизодов, из них 191 выявленное правонарушение относится к совершённым в крупном и особо крупном размере.

В службе сообщили, что 285 преступлений раскрыли во взаимодействии со следственными подразделениями. К ответственности привлекли 224 человека.

На одном из основных направлений деятельности службы — борьбе с коррупционными преступлениями — рост статистики составил почти 10%, это 145 выявленных правонарушений в 2023 году, против 139 — в 2022-м.

В природоохранной сфере служба пресекла 271 факт незаконной добычи и оборота водных биоресурсов во время операции «Путина-2023» с 25 сентября по 10 ноября. Итогом деятельности ЭБиПК стало возбуждение 73 уголовных дел в отношении браконьеров. Также было составлено 122 административных протокола. Из незаконного оборота изъяли свыше 44 тонн рыбы лососёвых пород, более тонны красной икры, свыше 130 кг краба, 512 кг морепродуктов, 89 орудий лова, 61 сеть, 16 лодок.