В 2023 году в Приморье выявили 515 преступлений в сфере экономики

По итогам 2023 года Служба по борьбе с экономическими преступлениями выявила 515 эпизодов, из них 191 выявленное правонарушение относится к совершённым в крупном и особо крупном размере.
В службе сообщили, что 285 преступлений раскрыли во взаимодействии со следственными подразделениями. К ответственности привлекли 224 человека.
На одном из основных направлений деятельности службы — борьбе с коррупционными преступлениями — рост статистики составил почти 10%, это 145 выявленных правонарушений в 2023 году, против 139 — в 2022-м.
Со складов правонарушителей изъяли 39 тонн кеты и более 500 килограммов рыбы лососёвых пород. Продукция предназначалась для розничной и оптовой продажи, но не имела разрешительных и иных документов либо сопровождалась заведомо поддельными средствами идентификации и маркировки товара.
В одном из случаев производство рыбных консервов было налажено не из сайры, а из более дешёвой иваси. Оперативники изъяли из оборота 18 тысяч жестяных банок консервов на сумму более 2,5 млн рублей, задержаны трое подозреваемых.