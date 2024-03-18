Подросток остался сиротой после пожара в Куйтунском районе

Сигнал о возгорании поступил в 23.24 17 марта. На место выехали три расчёта, а также добровольная пожарная команда. К моменту прибытия деревянный одноэтажный дом был охвачен огнём. Во дворе находился 17-летний подросток, который успел выбраться. Мальчик сказал, что в доме находятся его родители. Однако пламя не давало войти в дом и уже перекинулось на соседний дом.
Тела 57-летнего мужчины и 43-летней женщины были обнаружены после того, как пожар был потушен. Подросток рассказал, что вечером семья легла спать, а он решил посидеть с телефоном. Через некоторое время мальчик услышал треск, потом погас свет. Он попытался выйти на веранду и увидел, что она горит. Подросток вернулся в дом, криком разбудил родителей, выбил окно и вылез на улицу. Там он позвонил пожарным.
Полностью пожар потушили в 2.30. Сгорели дом и хозяйственные постройки на одном участке, частично повреждён дом на соседнем участке.
Вероятная причина пожара — короткое замыкание электропроводки. Проводится доследственная проверка.