Подросток остался сиротой после пожара в Куйтунском районе

Тела 57-летнего мужчины и 43-летней женщины были обнаружены после того, как пожар был потушен. Подросток рассказал, что вечером семья легла спать, а он решил посидеть с телефоном. Через некоторое время мальчик услышал треск, потом погас свет. Он попытался выйти на веранду и увидел, что она горит. Подросток вернулся в дом, криком разбудил родителей, выбил окно и вылез на улицу. Там он позвонил пожарным.