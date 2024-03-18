Перевозчик во Владивостоке незаконно вывел из России миллионы рублей

Во Владивостоке сотрудник компании, поставляющей авто из Японии, вывел за границу почти 3 миллиона рублей, сообщает «КП — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу Владивостокской таможни.
«Нарушитель в течение нескольких месяцев “за спиной” компании изготавливал от своего имени недостоверные инвойсы (проще говоря, документ, чтобы выставить счет) на поставку мотоциклов и переводил по ним личные денежные средства в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов», — рассказала Ася Рощина, пресс-секретарь ведомства.
В конце концов, мужчина воспользовался частными данными компании и вывел деньги для личного пользования, а не для покупки мотоциклов. Общая сумма нелегальных переводов на счета с подложными документами — более 2,7 миллиона рублей.
Мошенничество влечет за собой серьезные последствия для нарушителя. В соответствии с законодательством, поставщик может быть, в лучшем случае, оштрафован на сумму от двухсот до пятисот тысяч рублей, или на сумму, равную его ЗП или доходу от одного года до трех лет. В отношении «перевозчика» заведены дела по части 1 статьи 193.1 УК РФ. Статья предусматривает наказание в виде штрафа до полумиллиона рублей, принудительных работ на срок до 3 лет, либо до 3 лет лишения свободы.