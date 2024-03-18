Перевозчик во Владивостоке незаконно вывел из России миллионы рублей

Мошенничество влечет за собой серьезные последствия для нарушителя. В соответствии с законодательством, поставщик может быть, в лучшем случае, оштрафован на сумму от двухсот до пятисот тысяч рублей, или на сумму, равную его ЗП или доходу от одного года до трех лет. В отношении «перевозчика» заведены дела по части 1 статьи 193.1 УК РФ. Статья предусматривает наказание в виде штрафа до полумиллиона рублей, принудительных работ на срок до 3 лет, либо до 3 лет лишения свободы.