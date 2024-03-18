В Канске пропала 15-летняя девочка

В Канске идут поиски 15-летней девочки.
Несовершеннолетняя около двух недель назад приехала в гости к родственникам. 17 марта после обеда она ушла в магазин и не вернулась домой, рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Приметы пропавшей: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы рыжие ниже плеч, глаза карие. Около носа с правой стороны у неё небольшое круглое родимое пятно.
Была одета в розовую кофту, чёрный пуховой жилет и чёрные полусапожки.
Если вы обладаете какой-либо информацией о девочке, звоните по тел. 8−39161−42−001, 8−999−314−0511.