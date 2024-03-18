Ушел с работы и пропал: 37-летнего мужчину разыскивают в Иркутске

В Иркутске полиция разыскивает 37-летнего Анатолия Киселева. Известно, что мужчина ушел с работы и с тех пор не выходил на связь с родными и близкими. В последний день его видели рядом с лицей Сурнова. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Приангарью.