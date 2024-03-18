Житель Ленинградской области прятал в машине 11 килограмм героина в Новосибирске

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры НСО, неизвестный купил и передал мужчине крупную партию наркотиков для устройства тайника в Новосибирской области. Он оборудовал в машине пространство для перевоза запрещенного груза и приехал на ней в Новосибирск.
В Дзержинском районе Новосибирска автомобиль остановили полицейские, и изъяли из него более 11 килограмм героина.
На территории Дзержинского района г. Новосибирска автомобиль под управлением обвиняемого был остановлен сотрудниками полиции. Из тайников, оборудованных в автомобиле, изъято более 11 кг героина. На курьера возбудили уголовное дело ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.
Дело направлено для рассмотрения в Дзержинский районный суд.
Ранее МК в Новосибирске писал, что новосибирец заподозрил в знакомом наркомана и избил, а потом сам пошел за закладкой.
Также мы сообщали, что в Новосибирской области полицейские пресекли крупное производство марихуаны.