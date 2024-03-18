Житель Ленинградской области прятал в машине 11 килограмм героина в Новосибирске

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры НСО, неизвестный купил и передал мужчине крупную партию наркотиков для устройства тайника в Новосибирской области. Он оборудовал в машине пространство для перевоза запрещенного груза и приехал на ней в Новосибирск.