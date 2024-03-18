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Сотрудников бухарского УВД задержали за наркоторговлю

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Правоохранители Бухарской области задержали двух офицеров областного УВД за причастность к наркоторговле, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

В пресс-службе МВД рассказали некоторые детали совершенного преступления.

Оперативники провели спецоперацию 16 марта, во время которой им удалось выявить причастность двух сотрудников УВД Бухарской области к незаконному обороту наркотических средств. Они были задержаны с поличным.

Против обоих правонарушителей возбуждено дело по части 5 статьи 273 (незаконная продажа наркотических средств или психотропных веществ, ведется расследование) Уголовного кодекса.

Напомним, что в конце зимы в Турции задержали гражданина Узбекистана, который находился в международном розыске по обвинению в незаконном обороте наркотиков.