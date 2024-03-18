Сотрудников бухарского УВД задержали за наркоторговлю

В пресс-службе МВД рассказали некоторые детали совершенного преступления.
Оперативники провели спецоперацию 16 марта, во время которой им удалось выявить причастность двух сотрудников УВД Бухарской области к незаконному обороту наркотических средств. Они были задержаны с поличным.
Против обоих правонарушителей возбуждено дело по части 5 статьи 273 (незаконная продажа наркотических средств или психотропных веществ, ведется расследование) Уголовного кодекса.
Напомним, что в конце зимы в Турции задержали гражданина Узбекистана, который находился в международном розыске по обвинению в незаконном обороте наркотиков.