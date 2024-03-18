Водолазы достали тело утонувшего вместе с машиной человека в Хабаровском крае

16 марта в Хабаровском крае на реке Амур утонул 22-летний мужчина, когда его автомобиль провалился под лед. В автомобиле было еще двое мужчин, но они смогли выбраться.
— Спасатели обследовали акваторию возле промоины и обнаружили на дне два автомобиля. В одном из них людей не было, — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Условия для работы водолазов сложные: глубина около 11 метров, сильное течение и плохая видимость. Для работы привезли специальный автомобиль с барокомплексом из Хабаровска.
18 марта в 12:30 водолазы МЧС России обнаружили и извлекли тело человека из автомобиля. Его передали сотрудникам полиции. Работы спасателей завершены.