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Ребенка с сильнейшими ожогами экстренно эвакуировали из нацпарка «Таганай»

На Таганае 12-летний турист из Самары опрокинул на себя кувшин с кипятком, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Поисково-спасательную службу региона.

Вечером, готовясь к ночевке в приюте «Гремучий ключ», 12-летний ребенок опрокинул на себя кувшин с кипятком и получил сильные ожоги руки и ноги. Благодаря предусмотрительно взятой аптечке, отец смог оказать первую помощь, предупредить поднимавшуюся температуру и частично снять болевой синдром, однако пострадавшему требовался осмотр врача и эвакуация в город.

Прибыв к месту ЧП, спасатели обработали частично лопнувшие волдыри, ожоговые раны, наложили стерильные повязки и, подготовив к дороге, транспортировали отца с ребенком на снегоходе к Центральной Усадьбе, где передали врачам скорой медицинской помощи.