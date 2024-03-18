Ребенка с сильнейшими ожогами экстренно эвакуировали из нацпарка «Таганай»

Вечером, готовясь к ночевке в приюте «Гремучий ключ», 12-летний ребенок опрокинул на себя кувшин с кипятком и получил сильные ожоги руки и ноги. Благодаря предусмотрительно взятой аптечке, отец смог оказать первую помощь, предупредить поднимавшуюся температуру и частично снять болевой синдром, однако пострадавшему требовался осмотр врача и эвакуация в город.