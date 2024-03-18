Возгорание в бывшем общежитии летчиков около ЧВВАКУШа тушат более 12 часов

«Пожар в расселенном доме локализован. В настоящее время продолжаются работы по тушению и проливке строительных конструкций», — сообщили пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Огонь вспыхнул вечером 17 марта и моментально охватил крышу здания. Пострадавших нет.
В общежитии долгое время жили военные летчики. Около полутора лет назад они покинули это здание. Здесь остались отделения Сбербанка и Почты России и пара магазинов.
В январе на рынке «Восточный город» произошел крупный пожар. На тушение возгорания повышенной сложности понадобилось несколько часов. В МЧС предположили, что рынок мог сгореть из-за короткого замыкания.