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Возгорание в бывшем общежитии летчиков около ЧВВАКУШа тушат более 12 часов

ЧЕЛЯБИНСК, 18 марта, ФедералПресс. В Челябинске загорелось четырехэтажное здание бывшего общежития ЧВВАКУШа на улице Героя России Молодова. Площадь возгорания составила 1600 «квадратов». Сотрудники МЧС тушат строение более 12 часов.

«Пожар в расселенном доме локализован. В настоящее время продолжаются работы по тушению и проливке строительных конструкций», — сообщили пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Огонь вспыхнул вечером 17 марта и моментально охватил крышу здания. Пострадавших нет.

В общежитии долгое время жили военные летчики. Около полутора лет назад они покинули это здание. Здесь остались отделения Сбербанка и Почты России и пара магазинов.

В январе на рынке «Восточный город» произошел крупный пожар. На тушение возгорания повышенной сложности понадобилось несколько часов. В МЧС предположили, что рынок мог сгореть из-за короткого замыкания.

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