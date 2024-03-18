Кайрату Боранбаеву должны вернуть 679 млн тенге

В начале ноября вышедший на свободу бизнесмен Кайрат Боранбаев написал пост в своем профиле в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). В нем он поблагодарил тех, кто поддерживал его. Также у Боранбаева отсудили бывший McDonald's в Беларуси. В октябре 2023 года Кайрат Боранбаев передал государству гостиничный комплекс за 1,4 млрд тенге в Астане. Позже стало известно, что принадлежавшие ему сеть фитнес-клубов, здание ТРЦ в Алматы, а также ряд других объектов тоже передаются в собственность государства.