На бывшего главу округа в Прикамье завели уголовное дело

Бывший глава Горнозаводского городского округа оказался на скамье подсудимых. Ему выдвинули обвинение по статье о превышении должностных полномочий. По материалам прокурорской проверки заведено уголовное дело.
По данным следствия, в 2020—2021 годах обвиняемый незаконно распорядился муниципальным имущественным комплексом. Он передал часть его уставного капитала двум своим знакомым.
— В результате противоправных действий чиновника, фактически был утрачен контроль за деятельностью данной организации со стороны органов местного самоуправления, что повлекло банкротство предприятия, — отмечают в пресс-службе краевой прокуратуры.
Дело рассмотрят в Чусовском городском суде. По данной статье обвиняемому могут назначить денежный штраф или лишение свободы.