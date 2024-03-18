Екатеринбургский лыжник внезапно скончался во время марафона в Кургане

— Многие годы он был с нами в одной лодке, под названием любительский спорт. Был максимально активен и деятелен. Даже не верится в эту утрату. Саша, ты был для нас всегда примером, как можно и нужно ярко жить, — рассказали в сообществе «ProBike — спортивный клуб» в социальной сети во «ВКонтакте».