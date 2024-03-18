Екатеринбургский лыжник внезапно скончался во время марафона в Кургане

В Кургане скончался екатеринбургский лыжник Александр Чурин. Спортсмен умер на 62-м году жизни. Об этом сообщили в клубе любителей спорта Pro Bike.
Инцидент произошел 16 марта. Спортсмен внезапно скончался во время лыжного марафона.
— Многие годы он был с нами в одной лодке, под названием любительский спорт. Был максимально активен и деятелен. Даже не верится в эту утрату. Саша, ты был для нас всегда примером, как можно и нужно ярко жить, — рассказали в сообществе «ProBike — спортивный клуб» в социальной сети во «ВКонтакте».
Спортсмен также увлекался велоездой. Спортивный клуб пообещал назвать один из веломарафонов Хрустального Кубка именем Александра Чурина. На данный момент причина смерти не сообщается. В дальнейшем будут назначена дата прощания с лыжником.